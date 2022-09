Triathlon: Doria Nuoto Loano in festa, Paolo Zunino è stato eletto miglior coach giovanile dell’anno

Paolo Zunino, allenatore della squadra di triathlon della DNL e tecnico della Federazione Italiana Triathlon, ha vinto il premio Alessandro Repetti 2022 come miglior coach giovanile dell’anno. Il premio è stato istituito dalla FITRI in memoria del tecnico piacentino Alessandro Repetti, che è stato un esempio, un trascinatore, un vero riferimento per il mondo giovanile del triathlon. Un riconoscimento doveroso in ricordo di una figura che ha lasciato il segno per disponibilità, umiltà, capacità di mettersi sempre a disposizione in maniera discreta ma incisiva e per il suo sorriso sempre contagioso.

La commissione della FITRI ha asseganto il premio a Paolo Zunino perché ha dimostrato passione per i giovani e lo sport, un’incondizionata dedizione per il triathlon giovanile tramite una quotidiana disponibilità nell’allenamento dei ragazzi e delle ragazze. Paolo è stato un punto di riferimento rilevante per tutti i giovani del territorio con le sue competenze tecniche, un atteggiamento umile ed un profondo rispetto per gli altri tecnici, di qualsiasi livello, da cui sempre desidera apprendere nel lavoro di tutti i giorni. La targa è stata consegnata a Paolo Zunino il 19 settembre a Pescara durante le finali Triathlon di Coppa Italia.

Per quanto riguarda i risultati della giornata, nella categoria Youth A, che ha gareggiato sulla formula a cronometro individuale, Chiara Guarisco si è aggiudicata il secondo gradino del podio chiudendo in 19 minuti e 16 secondi, mentre Ginevra Sclavo ha chiuso con il quindicesimo tempo in 20 minuti e 43 secondi. Buone anche le prestazioni degli altri atleti maschi della DNL: Gabriele Simoncelli, Francesco Giacalone e Alessandro Andi.

Mentre lo scorso 17 settembre Davide Menichelli ha partecipato agli Europe Triathlon Multisport Championship di Bilbao-Bizkaia in Spagna nella competizione Duathlon. Ottimo il risultato di Davide, allenato da Camilla Priarone, che si è piazzato quarto nella categoria Junior a soli 8 secondi dal podio. La gara è stata vinta dal portoghese João Nuno Batista, seguito dal britannico Solomon Okrafo e dal belga Wout Ghielens.