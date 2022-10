Volley, Serie C. L'Albenga Volley continua a vincere, vice-allenatrice Gioda: "Stiamo crescendo; con Siccardi rapporto fantastico"

Continua la marcia dell’ Albenga Volley in Coppa Regionale , la formazione femminile, che militerà nel campionato di Serie C , ha infatti superato, bissando l’esordio, 3 a 0 il Finalmaremmola . Ancora segnali di crescita per la biancoblù, come conferma anche la vice-allenatrice Barbara Gioda :

Una collaborazione quella con Siccardi che giunge al secondo anno, ma basata sulla fiducia reciproca: “Ho avuto il piacere di conoscere il coach durante uno dei corsi a cui ho partecipato, lui era uno degli istruttori e mi ha accolta al Sabazia per fare il tirocinio con lui. E’ uno che ti fa lavorare, mi ha subito messo al lavoro e per me è stata una cosa fantastica perché ho imparato molto in quel periodo. Lo scorso anno mi ha proposto di fargli da seconda, sono felice per la scelta fatta perché qui si fa pallavolo in un certo modo, ma soprattutto in serenità. Abbiamo programmato al meglio la stagione, ci confrontiamo spesso, e come dice lui: “vedo un futuro roseo”, perché quando lavori bene i frutti li raccogli sempre. Ora sotto con l’ultima gara di Coppa, poi tutti concentrati per il campionato”.