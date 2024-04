Calcio. Millesimo, nel segno del trionfo il timbro di Villar: "Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo straordinario obiettivo"

La scalata in Promozione del Millesimo è stata una marcia trionfale iniziata in autunno e conclusa lo scorso 14 aprile con il successo ad Ospedaletti.

Tra i protagonisti della super annata giallorossa ci sono anche le reti realizzate da Villar, che anche nel 3-3 contro l'Albissole domenica scorsa è andato a segno che non ci gira troppo intorno: "Ma sono venuto qua al Millesimo per vincere - ha dichiarato l'attaccante - nella mia testa è scattato qualcosa. Abbiamo lavorato tanto sia personalmente che come squadra per ottenere questo straordinario obiettivo. Abbiamo fatto un grande campionato, nonostante l'inseguimento dell'Argentina Arma che non ci dava respiro. Volevamo vincere, volevo vincere e me lo aspettavo visto il lavoro fatto".

A livello personale villar è soddisfatto: "E' stata una stagione perfetta dove in una può sempre succedere di tutto, ma è andato tutto bene. Sono riuscito a fare tanti gol dando una mano alla squadra a raggiungere il salto di categoria".

L'attaccante giallorosso è tornato sul 3-3 contro l'Albissole: "Domenica abbiamo sbagliato qualcosa, non penso sia l'approccio. Abbiamo giocato per vincere, senza rilassarci. Sicuramente qualche sbaglio c'è stato, ma l'importante è averla ripesa anche se potevamo anche vincerla".