Calcio, Seconda Categoria. Borghetto sconfitto a Cisano nell'ultima di campionato. Mister Perrone: "Siamo una squadra giovane, fa tutto parte del nostro percorso"

Il Borghetto esce sconfitto dall'ultima di campionato in Seconda Categoria 2-1 sul campo del Cisano, uno stop che non macchia la straordinaria stagione realizzata dalla compagine granata.

Ad analizza il ko di domenica scorsa e la stagione è mister Perrone: "La sconfitta di Cisano fa parte del nostro percorso, siamo una squadra giovane e come ad Imperia abbiamo avuto ancora una volta un blackout. Paghiamo emotivamente queste partite importanti. Quest'anno hanno esordito quattro 2006, abbiamo impostato questa crescita su ragazzi del posto insieme ad altri di esperienza".

"Nessun dramma, per noi la vittoria migliore è quella di portare il pubblico a vederci, siamo un gruppo solido. La squadra è giovanissima e le basi per fare bene in futuro ci sono. L'annata è molto positiva e questo deve essere un punto di continuità: con l'errore ti fortifichi e la sconfitta di domenica non ci fa vincere il campionato ma il titolo playoff che non abbiamo festeggiato perchè eravamo amareggiati. Ora abbiamo la possibilità di essere ripescati quindi l'annata è super positiva".