I'm Ponente 2022: l'ultima tappa il 9 ottobre ad Albissola Marina

Sarà il comune di Albissola Marina ad ospitare, il 9 Ottobre, la terza ed ultima Tappa di I’m Ponente 2022, gara di nuoto in mare organizzata dalla Asd Stile Libero in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria. Il ritrovo per i partecipanti sarà dal prestigioso e pluripremiato stabilimento Lido Spa Resort di Albissola Marina. Il successo del trittico delle acque libere organizzato da Stile Libero asd affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas e patrocinato dalla Rari Nantes Savona si chiuderà con una novità: la staffetta 2×400 maschio e femmina e medaglia di partecipazione per tutti gli iscritti.