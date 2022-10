Albenga-Genova Calcio e Cairese-Lavagnese, che domenica in Eccellenza! Al "Borel" c'è anche Finale-Taggia

Tra l'Albenga e la sesta vittoria di fila, in questo avvio di campionato che ha sorriso non poco alla formazione bianconera targata Buttu-Marinelli, arriva l'ostacolo probabilmente più complicato, almeno sulla carta. Uno dei due big match di giornata del campionato di Eccellenza metterà infatti di fronte gli ingauni e la Genova Calcio di Beppe Maisano, terza in classifica a -5 dalla vetta, ma con un ruolino di marcia di assoluto valore.

Nel ruolo di vice capolista al momento la Cairese, ancora imbattuta in campionato e pronta a ricevere al "Brin" la Lavagnese, formazione indicata da tutti come la pretendente numero uno alla promozione in Serie D ma che fin qui non ha ancora convinto a pieno. Il rendimento lontano dal "Riboli" è ancora insufficiente per poter ambire al primato, ma la qualità della rosa a disposizione di mister Cammaroto resta indiscutibile e alla lunga anche Lombardi e compagni avranno chance di risalire la china.

Chi punta a consolidare una posizione d'alta classifica è l'Imperia di mister Lupo, che riceve al "Ciccione" la sempre insidiosa Sestrese, mentre il Finale ospita il Taggia per scrollarsi di dosso la sconfitta rimediata a Voltri la scorsa settimana.

Ecco tutte le gare odierne, in contemporanea alle ore 15.00