Calcio, Promozione. La Campese doma 7-1 l'Ospedaletti, gli orange cadono in Prima Categoria. Espinal: "Risultato della Campese meritato, ma severo"

Con la sconfitta sul terreno della Campese nella gara di ritorno playout termina l’avventura dell’Ospedaletti nel campionato di Promozione. Dopo il pareggio 2-2 dell’andata agli orange, per mantenere la categoria, sarebbe servita una vittoria in trasferta ma, nonostante l’impegno messo in campo, gli uomini di mister Espinal sono stati superati dai padroni di casa.

Dopo l’iniziale vantaggio della Campese con il rigore di Criscuolo, l’Ospedaletti ha subito trovato il pari nel giro di due minuti con la rete di Siberie. I genovesi, però, prendono il largo e chiudono il primo tempo sul 4-1. All’inizio della seconda frazione gli orange restano in dieci per la discussa espulsione di Valentino Cassini e la gara prende definitivamente la strada della Campese.

“Sono dispiaciuto per i ragazzi e per la società, ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato, ma la Campese ha meritato di salvarsi anche se il risultato è un po’ severo - commenta mister José Espinal al termine della partita - non mi è piaciuta la gestione arbitrale, ma la vittoria della Campese è meritata. Lasciamo la categoria con dignità, abbiamo provato a salvarci ma all’ultima partita siamo crollati. Ringrazio le persone che sono venute fino a qui oggi per sostenerci e che hanno preso parte a tutte le trasferte soffrendo insieme a noi. Credo non sia tutto da buttare, nella vita si vince e si perde. Abbiamo disputato una importante fase finale di campionato valorizzando ragazzi che sperano possano sfruttare questo palcoscenico per il loro futuro”.





Campese - Ospedaletti 7-1

Marcatori: 9’ Criscuolo (r), 11’ Siberie, 25’ Borgiano, 31’ e 80’ Bardi, 35’ Ardenghi (r), 87’ Arrache



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Alasia G., 3 Sahi, 4 Rotolo (14 Pavone), 5 Gagliardi, 6 Caffi, 7 Calvini (20 Cassini S. (13 Alasia A.)), 8 Cassini V., 9 Siberie (17 Bestagno), 10 Schillaci, 11 Avandro (15 Barbagallo)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 16 Manno, 18 Russo

Allenatore: Josè Espinal





Campese: 1 Balbi, 2 Pirlo (16 Chiappori), 3 Salice, 4 Boggiano, 5 Bonanno, 6 Pastorino, 7 Urso, 8 Bardi, 9 Ardinghi (14 Zignego), 10 Criscuolo (15 Arrache), 11 Nania (13 Marchelli)

A disposizione: 12 Zunino, 17 Deri, 18 Tobia, 19 Travo, 20 Bassi

Allenatore: Andrea Meazzi





Arbitro: Sig. Francesco Isnardi (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Valerio Bonavita (Albenga); 2° Sig. Davide Mamberto (Albenga)



Ammoniti: Caffi, Alasia G., Gagliardi, Ardinghi, Nania, Pirlo

Espulsi: Manno, Cassini V.