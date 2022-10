Calcio. Prima Categoria: doppio derby savonese nel girone B, gruppo A con S.F. Loano-V. Sanremo e Atl. Argentina-Aurora

Particolarmente pepato anche il menù che offre la 3^ giornata di Prima Categoria, con tante sfide interessanti dalla Valbormida all'estremo ponente.

Dopo i quattro anticipi di ieri, nel girone B restano ancora tre gare da disputare: occhi puntati come sempre sul Savona, in una situazione sempre più incerta a livello societario, che fa visita alla Veloce, mentre lo Speranza di Gerundo se la vedrà nel classico derby del "Santuario" (ore 16.00) contro la Letimbro, pronta a voltare pagina dopo la sconfitta a tavolino rimediata in settimana causa mancato tesseramento di Ottonello nel match vinto sul campo con il Masone.

Attenzione anche al match del "Picasso" tra Quiliano e Pra, le due squadre che fin qui hanno espresso probabilmente il miglior calcio e che si candidano a una posizione di alta classifica.

Nel gruppo A, Aurora, San Francesco Loano e Camporosso vanno a caccia del tris dopo le vittorie raccolte nelle prime due giornate: i gialloneri di Adami saranno ospiti del fanalino di coda Atletico Argentina, fermo a quota zero, mentre la squadra di Monti ospiterà la Virtus Sanremo.

Il resto del programma prevede la trasferta del Pontelungo in quel di Altare, mentre Millesimo-Mallare si disputerà al "Corrent" di Carcare. Occhi puntati anche su Plodio-Vadino, a chiudere il posticipo delle 17.30 tra San Filippo Neri Yepp Albenga e Oneglia.