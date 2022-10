Calcio. Cinquina Pontelungo alla Virtus Sanremo, i granata restano in scia delle prime

PONTELUNGO - VIRTUS SANREMO 5-2 (11' Daddi rig, 28' e 60' Sfinjari, 53' aut. Zoumana, 65' Guardone - 27' Verrando, 71' Bastita)

48' FINISCE QUA! IL PONTELUNGO BATTE 5-2 LA VIRTUS SANREMO!

45' saranno tre i minuti di recupero

45' ammonito mister Zanardini

35' ammonito Giampà

29' punizione interessante di Verrando, alta un palmo sulla traversa di Breeuwer.

26' BASTITA! ORGOGLIO VIRTUS SANREMO! 5-2 AL RIVA

23' chiude i cambi Zanardini, Perrier rileva Sfijari, al posto di Guardone c'è Biraghi

21' Piermarini per Logambino, nuovo cambio Virtus Sanremo

20' BELL'AZIONE DI GERINI, CHIUSA SENZA DIFFICOLTA' DI PIATTO DA GUARDONE, DILAGA IL PONTELUNGO

18' c'è un chiaro gap a livello di qualità ed esperienza in campo, uno scotto che una neopromossa come la Virtus deve fisiologicamente pagare in questa prima fase di stagione

16' triplo cambio Pontelungo. Escono Vignola, Chqriq e Enrico, al loro posto Paltrinieri, Gerini e Giampà

15' SFINJARI! Controllo in area e mancino sul secondo palo. 4-1 PER IL PONTELUNGO!

12' gol annullato a Chariq sulla punizione ribattuta da Nerenhausen a Guardone. Bartolotta è sicuro e fischia il fuorigioco

11' resta in canna a Sfinjari il tentativo di pallonetto su Nerenhausen, l'idea era però corretta

9 Entra El Khayari nella Virtus Sanremo, lascia il campo Rabbah

8' AUTORETE DI ZOUMANA SUL TENTATIVO DI DADDI, TRIS PONTELUNGO!

6' Verrando ci prende gusto, tentativo dal limite senza però la giusta mira

4' Libonati per Capuzzi, primo cambio della ripresa per gli ospiti

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, primo tempo divertente seppur con tanto disordine

44' Nerenhausen questa volta è attento e non fallisce il tempo dell'uscita fuori dall'area

43' Questa volta il bomber granata trova la porta, Bartolotta fischia però giustamente il fuorigioco sulla conclusione di Chariq

42' squadre già lunghe, Daddi non ne approfitta concludendo debolmente sul primo palo

40' Nerenhausen sbaglia il tempo dell'uscita, Daddi tenta il lob senza trovare la misura giusta

35' probabile stiramento per Viel, dentro Simbari

34' ancorau n break di Sfinjari, destro troppo chiuso, Nerenhausen controlla il pallone uscire con lo sguardo

32' Breeuwer attento sulla conclusione dal limite di marca biancazzurra, riparte il Pontelungo

28' SFINJARI RISISTEMA TUTTO PER I GRANATA, SUBITO IL 2-1 PER LA SQUADRA DI ZANARDINI!

27' VERRANDO! PUNIZIONE A DUE BATTUTA AL MEGLIO DALL'ESTERNO OFFENSIVO MATUZIANO, IL PAREGGIO INATTESO DEGLI OSPITI. PROTESTE PROLUNGATE DEI PADRONI DI CASA PER LA PUNIZIONE ASSEGNATA DA BARTOLOTTA

23' Chariq calcia con violenza dai 16 metri, si esalta Nerenhausen

18' Verrando a terra in area, per il direttore di gara non c'è contrasto con Enrico

16' ammonito Zoumana

14' mastica il destro Vignola, si riparte con una rimessa dal fondo per la Virtus.

11' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! RIGORE TRASFORMATO DA DADDI! Vantaggio meritato per i granata

10' Rischia la frittata la difesa matuziana, salva in uscita Nerenhausen. Sul tap in Guardone non riesce a calibrare al meglio il lob

3' il primo squillo lo dà il Pontelungo con Roascio, colpo di testa non efficace

1' si parte!

PONTELUNGO: Breeuwer, Enrico, Schiano, Roascio, Alizeri, Vignola, Guardone Badoino, Daddi, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ferrari, Gerini, Bovio, Piotto, Biraghi, Paltrinieri, Delfino, Perrier, Giampà.

Allenatore: Zanardini

VIRTUS SANREMO: Nerenhausen, Capuzzi, Logambino, Pratelli, Zoumana, Viel, Verrando, Abayoy, Basso, Bastita, Rabbah

A disposizione: Macheda, Piermarini, Rambaldi, Libonati, Simbardi, Covatta, El Khayari.

Allenatore: Moroni

Arbitro: Bartolotta di Genova