Calcio, Andora. Rattalino chiude senza astio: "Ho la sensazione di aver lasciato qualcosa a metà, ma non tiferò mai contro i colori biancoblu"

Al termine dei campionati è usuale attendersi da parte di ogni società possibili cambi di rotta per quanto concerne la guida tecnica.

Ha però sorpresola scelta intrapresa dall'Andora, decisa a resettare e a ripartire da un nuovo tecnico dopo la mancata conferma di mister Simone Rattalino. I biancoblu apparivano infatti in crescita dopo i 20 punti raccolti nel girone di andata e i 24 nel girone di ritorno, ma non sarà il mister andorese a mantenere in mano le redini della prima squadra.

Mister, una scelta inattesa.

"A livello personale sicuramente sì, dato che la decisione è arrivata esclusivamente dalla società. Mi dispiace perchè la sensazione è di aver lasciato qualcosa a metà dopo un campionato comunque in crescendo e in un club rinfodato l'estate scorsa. Lascio comunque con 90 punti messi in cascina in due anni, tra le mura di un sodalizio che mi ha visto crescere: per me è stato un privilegio".

C'era qualche sentore di una possibile mancata conferma?

"Assolutamente no. Oltre all'aspetto tecnico, perchè credo che con i giusti innesti avremmo potuto davvero divertirci, lascio un gruppo davvero piacevole da vivere giorno dopo giorno, con l'ulteriore orgoglio di aver fatto giocare con costanza elementi dal 2002 al 2006 come Franco, Melegazzi, De Boni, Guardone e Botte, in un campionato dove non esiste alcun tipo di obbligo per gli under".

Il futuro?