Calcio, Prima Categoria B: finalmente la Vadese! Battutto 3-2 a domicilio il Multedo. Masone di forza in casa dell'Olimpic

doppietta per Sarpa

E' arrivata oggi pomeriggio la prima vittoria in campionato della Vadese. Il 3-2 sul campo del Multedo ha permesso a mister Saltarelli e agli azzurrogranata di alzare finalmente le braccia al cielo. Decisiva la doppietta di Sarpa e il gol di Carrera, per i padroni di casa (due volte in vantaggio), a segno Frulli e Morelli (rigore).

Vittoria esterna anche per il Masone con l'Olimpic.

Tripletta per Minardi e Macciò per i granata, di Rovelli la rete dei padroni di casa.

La classifica: