Calcio. Prima Categoria B: Spotornese-Savona accende il sabato sera, la webcronaca dell'anticipo della 7^ giornata

SPOTORNESE - SAVONA 0-1 (7' Quintavalle)

55' Dorigo inserisce Bianco per A. Cosentino, scala Crovella al centro

53' che occasione clamorosa per la Spotornese: prima Intili gira col mancino dal limite dell'area piccola trovando la deviazione di un difensore biancoblu che fa rocambolare la sfera sui piedi di Carminati, tap in da pochi passi e palo pieno a Porta battuto

51' doppio corner per la formazione di casa, l'azione si chiude con il tentativo dalla lunga distanza di Bogarin che non centra lo specchio

49' Lione di prima scaglia un gran destro che Carlo Porta afferra senza il minimo tentennamento

48' Spotornese vicina al pari: colpo di testa a botta sicura di Intili, Brazzino ci mette una pezza respingendo con il corpo, subito una chance per gli uomini di Dorigo

46' nel Savona in campo Marrapodi al posto di Esposito

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Doppio fischio del direttore di gara e squadre al riposo con il Savona avanti 1-0 sulla Spotornese, decide al momento la rete di Quintavalle al 7'

44' Bogarin in ritardo su Brazzino, chiude in avanti il Savona questa prima metà di gara

43' ancora Spotornese su calcio piazzato, battuta corta di Orcino per Crovella, traversone sul secondo palo che termina direttamente oltre la linea bianca

39' Lanzarotti rischia qualcosa di troppo su un retropassaggio all'indirizzo di Porta, glaciale però l'esperto numero uno biancoblu che fa ripartire l'azione dei suoi appoggiando di prima ad Apicella

35' punizione Savona affidata a Pondaco, cross in mezzo con Apicella che colpisce di testa senza però trovare alcun compagno al limite dell'area piccola

31' è Orcino che tenta di dettare i tempi e di smarcare i propri compagni, difesa e contropiede invece per il Savona in questa fase del match

29' qualche scaramuccia in campo tra Quintavalle e A. Cosentino, non è comunque necessario l'intervento del direttore di gara per sedare gli animi

28' risponde subito il Savona, Pondaco col sinistro trova deviazione e tiro dalla bandierina

27' ci prova da fuori Orcino, esterno destro che viene controllato a terra da un attento Porta, al rientro tra i pali dopo le due giornate di squalifica

25' prova ad alzare i giri la Spotornese, manca però lucidità negli ultimi venti metri, sta reggendo senza eccessivi patemi la retroguardia guidata al centro da Apicella e Matarozzo

23' i calci piazzati ancora una volta sembrano essere un'arma importante per entrambe le squadre, tanti angoli e punizioni dalla trequarti in questo primo scorcio di partita

22' ancora al tiro il Savona, ma questa volta il mancino di Quintavalle è troppo debole per creare grattacapi al portiere biancazzurro

16' Lanzarotti in profondità per il numero nove biancoblu, conclusione ciccata che diventa praticamente un passaggio a Genta. Savona comunque sul pezzo nonostante un reparto offensivo letteralmente falcidiato dagli infortuni, Spotornese un po' timida in questo avvio

14' sponda intelligente di Quintavalle a liberare il sinistro di Pondaco, sfera che si impenna sopra la traversa

11' micidiale ripartenza degli striscioni, sbaglia però l'ultimo passaggio la formazione di Frumento, con Di Roccia praticamente a tu per tu con Genta

10' sale in cattedra Carlo Porta! Parata incredibile sulla botta ravvicinata di Carminati (se non andiamo errati), strepitoso il riflesso dell'ex Finale che nega l'1-1 alla Spotornese

9' risponde subito la squadra di Dorigo con un doppio tiro dalla bandierina, si salva la retroguardia di Frumento

7' QUINTAVALLE! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! COLPO DI TESTA DEL CAPITANO BIANCOBLU SUL CORNER BATTUTO DA ESPOSITO, PALLONE ALL'ANGOLINO. 0-1 AL "RUFFINENGO"

3' che spettacolo ancora una volta in tribuna! Tifo scatenato e coreografie spettacolari per Drunkers e Ultras savonesi

1' si parte! Spotornese in tenuta arancio fluo, completo biancoblu per il Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Genta, Zhuzhi, Crovella, Lione, Ottonello, Cosentino A., Bogarin, Orcino, Carminati, Intili, Colombino

A disposizione : Filippi, Bovero, Basso, Cosentino P., Shahini, Tomasi, Ferrotti, Ormenisan, Bianco

Allenatore : Dorigo

SAVONA: Porta, Brazzino, Esposito, Di Roccia, Apicella, Matarozzo, Fancellu, Cavallaro, Quintavalle, Pondaco, Lanzarotti

A disposizione : Barbara, Moscino, Marrapodi, Fontana, Antonelli, Dalipi, Brema, Caredda

Allenatore: Frumento