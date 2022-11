Outdoor scatta domani il programma di "Finale Natura" dedicato al clean up diffuso

Il Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” del Comune di Finale Ligure sta coordinando l’iniziativa “My rifiuto”, finalizzata alla sensibilizzazione sul problema dei rifiuti dispersi in natura ed in mare. Il nome dell’iniziativa sta ad indicare il senso di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti dei rifiuti, poiché ne siamo tutti produttori, e contemporaneamente la presa di posizione contro l’abbandono in natura di plastiche ed altre materie inquinanti, ed a favore di stili di vita e di consumo più consapevoli e che sono in grado di limitare la produzione e la dispersione di rifiuti. Questo in linea con i principi ispiratori della SERR (Settimana Europea per la Risuzione dei Rifiuti), che si svolge tra il 19 e il 27 novembre: riduzione dei rifiuti, riuso degli oggetti, raccolta differenziata e riciclo dei materiali. L’iniziativa “My rifiuto” si sta concretizzando quest’anno attraverso due azioni: un evento cleanup diffuso ed una campagna informativa. L’evento cleanup diffuso “My rifiuto” si svolgerà nel Ponente Savonese nei due weekend del 19-20 e 26-27 novembre, con più appuntamenti gestiti da associazioni e realtà locali che hanno aderito all’iniziativa, e precisamente:

Sabato 19 pomeriggio a San Bartolomeo del Bosco con l’Associazione Pippinin APS;

Domenica 20 mattina sull’altopiano delle Manie con l’Associazione I Garosci de Pia ed il Consorzio Finale Outdoor Region;

Domenica 20 mattina ad Albenga con il negozio Fiordiloto Bio;

Domenica 20 pomeriggio a Calice Ligure con il gruppo Sfuso Diffuso;

Sabato 26 mattina a Garlenda con la Pro Loco di Garlenda;

Domenica 27 mattina a Varigotti con il CEA Finale Natura ed i partners del progetto “Restauro Ambientale Sostenibile del Promontorio di Varigotti”. Chiunque può unirsi e partecipare in uno o più punti cleanup, per dare un contributo alla pulizia del territorio: è stata creata una pagina apposita con tutte le informazioni su https://linktr.ee/myrifiuto

Nel frattempo è già partita sulla pagina facebook “Finale Natura CEA” una campagna informativa sul problema del marine litter (cioè i rifiuti in mare), tema di grande attualità. Sono in pubblicazione alcuni semplici post che forniscono spunti e dati generali, e verranno inseriti i link ad approfondimenti online. Gli eventi cleanup ed i post della campagna sono unificati dall’hashtag #myrifiuto Il tutto è incluso in un progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell’economia circolare – info su www.ceafinalenatura.it/2022-23.htm