I Pirates tornano in campo oggi pomeriggio, alle 15:30 si riparte da Arezzo

L’attesa è finita. Ritornano finalmente in campo i Pirates 1984 dopo il lungo bye di maggio. Pausa che ha giovato alla franchigia in quanto ha potuto recuperare da infortuni e lividi quasi tutti i ragazzi a roster. C’eravamo lasciati con la bella vittoria in quel di Grugliasco, dove con 7 starter assenti, i Pirates hanno portato a casa una vittoria figlia di una mentalità vincente che non conosce le parole “cedere e mollare”. Sale dunque la febbre per le 2 sfide interdivisionali che culmineranno domenica 2 giugno al Pirates field di Albisola Superiore (finalmente), contro la rivelazione Bengals Brescia, ma andiamo avanti una week alla volta.

Oggi alle 15.30 presso il campo sportivo comunale di Azzano San Paolo, i ragazzi di HC Giuso Delalba sfideranno i padroni di casa dei Lions Bergamo, franchigia campione in carica della IFL2 e autori della sconfitta in semifinale della scorsa season che di fatto da messo la parola fine alla corsa al titolo dei pirati. Per i liguri nell'aria sapore di rivincita anche perché le statistiche e i risultati quest’anno pendono pesantemente dalla parte pirata. Sono arrivate infatti 6 win su 6 gare per i liguri, leader incontrastati del proprio girone e squadra contender per il “gran ballo” di Ravenna ai primi di luglio, mentre per i Lions un anno di transizione dopo la gran corsa della passata stagione. Fuori dalla corsa ai playoff con un record negativo di 2-4 che li vede in terza posizione nel girone C, per i Lions con questa prima sfida interdivisionale finirà la regular season tra le mura amiche. Per i Pirates che scenderanno sul gridiron orobico con la splendida color rush “total white”, occhi puntati sul risultato per fare un ulteriore passo avanti verso la “perfect season”, ma attenzione agli infortuni che potrebbero guastare il clima sereno di casa Pirates.

L’esperto coaching staff ligure punterà ancora sui suoi gioielli titolari, tra cui QB Federico Burato e le forti safety Stefano Raffaeli e Stefano Leidi, solo per citarne alcuni, oppure vorrà dare spazio alle tante riserve che fin ora hanno avuto poco minutaggio per mettersi in mostra, risparmiando tackle e fatiche agli starter? La parola d'ordine come sempre per coach Giuso Delalba è una sola, vincere! Tutto questo lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando alle 15.30 il quintetto dei ref (Maghini, Sala, Tomaz, Di Santo e Persia) fischierà il kick off di week 11, penultimo atto di questa lunga e meravigliosa regular season pirata.

Streaming come sempre su FIDAF TV per seguire tutto l’incontro live.