Calcio. Prima Categoria A e B: Aurora-Camporosso il clou, insidiosa trasferta a Cogoleto per il Savona

Da un lato l'intero programma del girone A, dall'altro i "posticipi" della domenica a completare il quadro della 9^ giornata del gruppo B.

Prima Categoria avanti a pieni giri anche in questo weekend, che ha già visto brindare nelle partite del sabato Olimpic, Q&V e Pra.

Nessuna gara in mattinata per questa domenica, ma dal primo pomeriggio alla serata non mancheranno gli appuntamenti da seguire con grande attenzione.

Partendo dal girone A ponentino-valbordimese, spicca la sfida ad altra quota tra Aurora e Campomosso, mentre la San Francesco Loano se la vedrà contro l'Oneglia. Sentito il derby Altarese-Millesimo, anche questo in programma alle 14.30 così come Andora-Plodio e Atl. Argentina-San Filippo Yepp Albenga, mentre tre ore più tardi ci sarà il debutto di mister Durando sulla panchina del Mallare, impegnato in terra matuziana contro la Virtus Sanremo. Tradizionale posticipo delle 18.00 al "Riva", dove il Pontelungo attende la visita del Vadino.

Quattro, invece, le gare in programma nel girone B: per il Savona, alle 15.00 - stesso orario di Speranza-Masone - c'è la delicata di trasferta di Cogoleto, sicuramente più in palla rispetto ad inizio stagione.

Già sul rettangolo verde alle 14.30 Priamar-Letimbro e Albissole-Vadese.