Calcio, Savona. Il presidente Citttadino dopo il summit con la squadra: "Emozionante ritrovare i ragazzi. Ci fidiamo di Frumento, la rosa sarà rinforzata" (VIDEO)

Chi si attendeva rotture clamorose o colpi di scena dalla visita alla squadra del presidente Massimo Cittadino rimarrà deluso.

Il summit con il team diretto da mister Frumento si è svolto infatti particolari scossoni.

L'avvocato calabrese è arrivato da Roma al termine dell'allenamento rassicurando i ragazzi di Frumento (per il quale ha speso parole d'elogio) sulla conferma dell'attuale gruppo, più gli annunciati innesti dicembrini.

Oggi, invece, sarà la volta della visita ad Altare, ma rispetto alle previsioni il viaggio in Liguria si protrarrà fino alla giornata di sabato, probabilmente per sondare altre ipotesi relative ai campi da utilizzare per gli allenamenti.