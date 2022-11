Calciomercato, Finale. Nel taccuino per la mediana Genta e Dagnino, occhi aperti anche per una punta

L'ottimo pareggio contro l'Albenga ha dato nuova linfa all'ambiente Finale, ricompattando anche le varie componenti all'interno del sodalizio giallorosso.

Il modo migliore per approcciarsi al mercato dicembrino, necessario per mister Ferraro per implementare una rosa con degli evidenti limiti.

Essere arrivati a questo punto del campionato agganciati al treno salvezza rappresenta già un ottimo trampolino di rilancio e inserire nell'organico un buon numero di elementi di esperienza (anche per facilitare la crescita dei più giovani) è chiaro nella mente dei dirigenti finalesi.

Tanti sono i nomi che stanno circolando nelle ultime ore: i più gettonati per la mediana sono quelli di Ginamaria Genta e Diego Dagnino.

Due elementi versatili in tutta la linea mediana, ma verosimilmente anche il fronte offensivo sarà rinforzato.