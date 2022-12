Varazze, dopo due anni di stop causa Covid torna il cimento invernale

Dopo due anni di interruzione a causa del Covid, torna l'appuntamento alle ore 11:00 del 1° gennaio 2023 a Varazze, sulla spiaggia "Beachcletta" a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 71ª edizione del Cimento Invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno con un tuffo in mare; all'ultima edizione, nel 2020, avevano preso parte quasi 200 persone.