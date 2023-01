Calcio. Doppio ricorso al Giudice Sportivo, si attende il verdetto su Campese - Ceriale e Forza e Coraggio - Rapallo Rivarolese

Sarà particolarmente interessante leggere il comunicato odierno redatto dal Comitato Regionale Ligure, all'interno del quale saranno omologati, o meno, i risultati di Campese - Ceriale e Forza e Coraggio - Rapallo Rivarolese.

Ufficialmente i due risultati sul sito federale sono ancora in stand by, in attesa del pronunciamento degli organi di giustizia sportiva.

Secondo quanto è filtrato, la Campese (sconfitta 2-0) avrebbe presentato reclamo in quanto il direttore di gara avrebbe fatto giocare solo uno dei quattro minuti di recupero concessi.

Situazione similare ma diversa per Forza e Coraggio - Rapallo Rivarolese (2-1). Le proteste dei bianconeri levantini scaturirebbero infatti dall'aver disputato gli istanti finali della partita senza il proprio portiere in campo.

Non resta che attendere il pomeriggio per conoscere le motivazioni ufficiali dei ricorsi e le relative decisione del Giudice Sportivo.