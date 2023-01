Giudice Sportivo, Eccellenza: due giornate a Boschini, un turno a Barisone, Sassari e Babliuk

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 8/ 1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUCCELLATO STEFANO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

REPETTO GABRIELE (ANGELO BAIARDO)

BALLERI DAVID (FINALE)

BOCCHI GIANLUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOSCHINI LORENZO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE BENEDETTI FILIPPO (ALBENGA 1928)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOSSA FILIPPO (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

MORCHIO TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

SANGUINETI TOMMASO (LAVAGNESE 1919)

MARCHETTI CAPASSO F. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLA ROSSA ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

FASAN LUCA GIOVANNI (BUSALLA CALCIO)

GALLI DANIELE (CAIRESE)

ZUNINO ELIA (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TORNARI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

MINASSO PIETRO (IMPERIA CALCIO SRL)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)