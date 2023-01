Giudice Sportivo, Promozione: allenatori e giocatori, è lunghissimo l'elenco dei provvedimenti disciplinari

GARE DEL CAMPIONATO

PROMOZIONE GARE DEL 8/ 1/2023

AMMENDA

Euro 250,00 CAMPESE F.B.C. V.D.G.

Euro 75,00 SERRA RICCO 1971

Per il comportamento di un proprio calciatore che, non riconoscibile perché munito di giaccone con cappuccio, a fine gara rivolgeva ad un AA un'espressione minacciosa(infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 3/2023

BARDI IVANO (CAMPESE F.B.C.)

Negli eventi verificatisi a fine gara, che vedevano coinvolta la terna arbitrale ed i sostenitori della propria società, non si curava minimamente della sicurezza degli ufficiali di gara ed, anzi, avvicinandosi al ddg per consegnargli le chiavi, lo minacciava di ritorsioni per 2 volte, se avesse riportato a referto l'espulsione del proprio figlio, avvenuta al 43' del 2o t. (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MILANESI DANIELE (MARASSI 1965)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

Rivolgeva continue proteste avverso le decisioni della terna; alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava ad un AA in maniera minacciosa arrivando con la testa a pochi centimetri da lui. Successivamente veniva allontanato ma cercava di avvicinarsi nuovamente al suddetto AA trattenuto a forza da un suo dirigente, rivolgendogli espressioni minacciose ed ingiuriose (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE

GENTA ILARIO (CARCARESE)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

Per il comportamento omissivo tenuto negli eventi verificatisi a fine gara, che vedevano coinvolta la terna arbitrale ed i sostenitori della propria società, allorquando, alla richiesta di fornire le generalità del sostenitore che aveva battuto la mano sul petto di un AA, si rifiutava di fornirgliele, pur conoscendolo (infrazione riferita da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

PLICANTI LORENZO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MESSINA GIUSEPPE (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARCHESINI PAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

A gioco fermo colpiva un avversario con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive

PIAZZAI GABRIELE (SOCCER BORGHETTO) A gioco fermo, dopo la fuoriuscita della palla dal tdg, spintonava un avversario che si stava riscaldando e che nella corsa era entrato sul tdg e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa.

MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)

A gioco fermo colpiva un avversario con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971) A fine gara rivolgeva ad un AA un'espressione di stampo discriminatorio (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MURATI WESLEY (CADIMARE CALCIO)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VII INFR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (BORZOLI)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

URUCI RIGERS (LEGINO 1910)

CIAJOLO GIORGIO (MARASSI 1965)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

CAVALLONE GIACOMO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

REBAGLIATI LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)

CARBONE ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MASSIMELLI LUCIANO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MORABITO LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

NOTO MANUELSALVATORE (CADIMARE CALCIO)

BOGGIANO MARCO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

BONATI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

SAVARESI TOMMASO (MARASSI 1965)

BELTRANO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

RICCIARDI LUCA (MAROLACQUASANTA)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

BLANSTEIN TOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

VERNICE FRANCESCO (PIETRA LIGURE 1956)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945)

SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)