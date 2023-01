Calcio. Calice festeggia l'esordio in A di Malagrida. Il sindaco Comi: "Un orgoglio, ma i meriti sono tutti di Lorenzo"

Tutta la comunità di Calice Ligure sta seguendo con particolare attenzione la parabola in costante crescita di Lorenzo Malagrida, il giovane giocatore della Sampdoria che, nel giro di pochi giorni ha "bagnato" il proprio esordio sia in Coppa Italia che in Serie A.

A Bergamo, dove i blucerchiati sono stati sconfitti 2-0, è stata sfiorata anche la prima storica marcatura con la Prima Squadra, annullata nel finale di gara per posizione di fuorigioco.

Immediati sono arrivate le congratulazioni del primo cittadino Alessandro Comi:

"Raggiungere determinati traguardi a livello sportivo non è cosa comune.

Arrivare ad esordire nella massima serie del nostro campionato di calcio è un risultato che si raggiunge dopo anni di sacrificio, di costanza, di passione e di intelligenza non solo calcistica.

Certo, ci vorranno pure un po’ di predisposizione e di fortuna ma da sole non bastano a nessuno credetemi.

I nostri complimenti per il risultato raggiunto a Lorenzo Malagrida, giovane calciatore della Sampdoria che ieri ha esordito nel campionato di serie A dopo averlo già fatto qualche settimana fa in Coppa Italia.

A lui i nostri migliori auguri per un futuro roseo e pieno di soddisfazioni sportive e personali.

Il fatto che la sua famiglia risieda nel nostro comune ci rende ovviamente ancor più felici ma è di importanza relativa, la soddisfazione per un tale risultato ed i meriti dello stesso sono solo ed esclusivamente di Lorenzo.

Bravo Lorenzo."