Calcio, Eccellenza. Playoff e playout, recupero fondamentale stasera tra Taggia e Campomorone Sant'Olcese

Disputare una partita in una determinata fase del calendario può spostare in maniera considerevole la posta in palio.

Così è capitato per Taggia - Campomorone Sant'Olcese, recupero dell'ultima gara del girone di andata, rinviata a inizio gennaio per impraticabilità del campo.

Con la classifica odierna, infatti, il match assume un profilo fondamentale sia per la zona alta della classifica che per i bassifondi.

In caso di vittoria per la squadra di Biolzi o di De Lucia, le ripercussioni potrebbero essere non indifferenti: con un successo del Taggia i giallorossi lascerebbero la zona playout, scavalcando il Busalla e inguaiando ulteriormente il Finale (la squadra di Balleri ad oggi sarebbe già virtualmente retrocessa con la regola dei sette punti), mentre con i tre punti i genovesi aggancerebbero al secondo posto la Lavagnese, l'unico piazzamento utile per accedere agli spareggi promozione.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20:00, dirigerà l'incontro Isnardi di Albenga, coadiuvato da da Giulio Fantino e Osama Chamchi di Savona.

Livescore su Svsport.it

