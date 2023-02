Calcio, Eccellenza. L'Albenga oltre l'emergenza, 4-1 al Campomorone in una domenica ricca di difficoltà

ALBENGA - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 3-1 (5' Moi, 78' e 88' Sogno - 20' Lepera)

50 FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 4-1 IL CAMPOMORONE SANT'OLCESE

49' PUNTO ESCLAMATIVO DI MARIANI! PASTICCIO DIFENSIVO OSPITE E IL NUMERO SETTE BIANCONERO DEPOSITA DI PIATTO A PORTA VUOTA

47' Anselmo di mancino al volo, coefficiente di difficoltà altissimo, ma sfera fuori di poco rispetto all'incrocio dei pali

46' esce un Trofo versione sette polmoni, entra Giudice

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' esce Sogno per Gibilaro, bello il gesto di mister De Lucia che accorre per complimentarsi con l'attaccante bianconero

43' SOGNO LA CHIUDE, RIPARTENZA DI MARIANI CHE RACCORDA PER L'ATTACCANTE ARGENTINO, COLPO DA BILIARDO SUL SECONDO PALO IMPECCABILE. L'ALBENGA VIENE A CAPO DI UNA GARA COMPLICATISSIMA

39' Barisone - Favara, energie fresche per la retroguardia bianconera

35' De Lucia chiama il 4-2-4, fuori Traverso per Maggiari

33' BOTTA VIOLENTA SOTTO LA TRAVERSA, SOGNO PORTA IN VANTAGGIO L'ALBENGA

32' RIGORE PER L'ALBENGA! GIU' IN AREA SOGNO! DONATI INDICA IL DISCHETTO!

30' Chiarabini - Corelli, nuovo cambio pe gli ospiti

29' GOL ANNULLATO AL CAMPOMORONE PER FUORIGIOCO. Accerchiato il primo assistente Vigne da parte dei giocatori del Campomorone

27' proteste dell'Albenga per la trattenuta in area su Trofo, Donati non l'ha però ritenuta passibile di sanzione

26' servirebbero energie e qualità per rivitalizzare l'Albenga, ma Buttu non ha di fatto cambi utili da poter sfruttare

25' ammonito Agostini

20' IL PAREGGIO DEL CAMPOMORONE, CALCIO D'ANGOLO CHE LEPERA DEVIA CON BRAVURA IN PORTA. RISULTATO DI NUOVO IN EQUILIBRIO AL RIVA

16' Anselmo non è d'accordo con il fallo rilevato da Donati, gesto plateale di protesta e giallo inevitabile

14' va Moi in mediana con Trofo, Buttu deve inventarsi centrocampisti centrali vista l'emergenza

13' un cambio per il Campomorone, esce Trabacca per Agostini, Buttu invece richiama Mastrippolito e Garibbo per De Benedetti e Scarrone

11' Salvini converge da sinistra e calcia di interno destro verso Scalvini, il portiere blocca con sicurezza

7' errore di Mastrippolito che innesca Lepera in contro Scalvini, il dribbling sul portiere c'è, ma non la mira per trovare la porta da posizione defilata

6' Zanoli va direttamente inporta dai 30 metri, era più importante disinnescare la potenziale ripartenza dell'Albenga che trovare effettivamente lo specchio di Scalvini

3' mancino alto di poco di Mariani, ma il gioco era già fermo

2' subito un cambio per il Campomorone, out Galluccio, dentro Scala

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi, termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per i bianconeri

45' ci sarà un minuto di recupero

44' partita di ordine e di presenza per l'Albenga, Gargiulo non smette di sottolineare e incitare gli interventu difensivi più incisivi dei propri compagni

38' break di Trofo su Chiarabini, il cross porta Anselmo a tentaer il jolly al volo. Nessun rischio per Grenna

32' prima azione pulita del Campomorone che porta Lepera al tiro dal limite, piattone deviato in corner. Occasionissima per il pareggio.

25' balla la palla davanti alla porta di Grenna, Garibbo non riesce però a trovare il guizzo sottoporta

19' ammonito Chiarabini

18' solo un cross da segnalare in questi minuti disegnato da Anselmo. C'è buona intensità, ma di azioni lineari c'è poca traccia

12' il primo giallo è per Mastrippolito

10' prima conclusione verso la porta di Scalvini da parte degli ospiti, è Dolcini che tenta dalla distanza ma con poca fortuna

8' si mette subito sui binari migliori per i bianconeri la partita di oggi pomeriggio, sbloccare il risultato era fondamentale pe la squadra di Buttu

5' ALBENGA SUBITO IN VANTAGGIO! MOI SVETTA DI TESTA SUGLI SVILUPPO DI CALCIO D'ANGOLO, PARABOLA IMPRENDIBILE PER GRENNA, INGAUNI AVANTI!

4' Albenga in forte emergenza in mediata. Grandoni squalificato, out anche Costantini e Gabriel Graziani (per loro tempi di recupero molto lunghi). Ci sono in mediana Trofo e Garibbo, con Mariani a sostegno di De Sousa e Sogno.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Scalvini, Barisone, Mastrippolito, Trofo, Moi, Gargiulo, Mariani, Garibbo, De Sousa, Sogno, Anselmo.

A disposizione: Radu, D'Arcangelo, Gibilaro, Scarrone, De Benedetti, Favara, Giudice, Patrucco, Pulerà

Allenatore: Buttu

CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Grenna, Traverso, Lamonica, Zanoli, Galluccio, Trabacca, Chiarabini, Raja, Lepera, Dolcini, Salvini.

A disposizione: Rainone, Agostini, Chirone, Scala, Mazzolini, Corelli, Maggiari.

Allenatore: De Lucia

Arbitro: Donati di Chiavari

Assistenti: Vigne e Massa di Chiavari