Giudice Sportivo, Promozione. Non mancano i rossi anche nei playoff e nei playout

GARE

PLAY OFF PROMOZIONE GARE DEL 7/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI I

AMMONIZIONE DIFFIDA

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRUZZONE DAVIDE (PRAESE 1945)

CURABBA MORENO (PRAESE 1945)

GHIZZARDI SAMUELE (PRAESE 1945)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

ILARDO FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

RIZZO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

GARE PLAY OUT PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO