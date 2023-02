Cacio. Eccellenza, Balleri dopo il pari del Finale a Taggia: "Meritavamo di più. Non siamo morti, ci crediamo ancora"

Un punto, quello conquistato al "Marzocchini" di Taggia, che sta stretto al Finale. La squadra vista in campo oggi avrebbe meritato di più, viste le tre nitide palle gol, tra cui il palo clamoroso di Belvedere, che avrebbero portato i giallorossi più vicini alla zona playout, distante ora cinque lunghezze.

"Dopo tutte le partite che abbiamo passato - dice mister David Balleri al termine del match a reti bianche - oggi meritavamo qualcosina in più. I ragazzi hanno fatto una grande partita, di carattere. Non siamo morti e lotteremo fino alla fine: ci crediamo ancora, e ci crediamo tanto. Continuiamo a lavorare come abbiamo fatto in queste settimane in cui le partite sono andate male, lavoreremo duro per cercare di uscire fuori da questa situazione" conclude l'allenatore finalese.