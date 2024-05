Calcio, Playoff di Prima Categoria. Si parte col pareggio tra Panchina e Superba, domani Brugnato - Argentina

Inizia con un pareggio il girone dei playoff regionali di Prima Categoria.

Per Panchina e Superba un punto a testa in attesa della gara di domani tra Brugnato e Argentina (il Città di Savona esordirà nel prossimo fine settimana.

Padroni di casa in vantaggio al 52' con Ferlini su calcio di rigore, ma agli ospiti sono bastati pochi secondi per riportare in equilibrio la sfida con il gol di Mancini. Sorpasso Superba all'80' con Vio, ma la zampata di Turcato in pieno recupero ha permesso al Panchina di riequilibrare la situazione.

La classifica