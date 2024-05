Calcio, Under 17. Il Vado supera ai rigori l'Athletic! I rossoblu di Bisio e Martinelli sono in finale regionale

Ci sono voluti i calci di rigore, al termine di una maratona infinita, per decretare la finalista del Campionato Regionale Under 17.

L'equilibrio visto in campo nei primi 90 minuti tra Athletic e Vado, è rimasto inalterato anche oggi pomeriggio al Chittolina, con i due estremi difensori capaci di mantenere nuovamente intatta la propria porta.

Confermato lo 0-0 dell'andata, ci sono voluti i tiri dagli undici metri per decretare la finalista. Dal dischetto i ragazzi di Bisio e Martinelli sono stati più lucidi, aggiudicandosi la sfida per 4-2. In finale il Vado sfiderà il Ligorna.