E' stato un bel pomeriggio di sport a Camporosso dove i rossoblu hanno ospitato il Pontelungo per il big match in vetta alla classifica.

La vittoria è andata agli ingauni, con i quali si è complimentato mister Carmelo Luci nel post partita, seppur alcune scelte arbitrali non siano piaciute al tecnico rossoblu.

L'orgoglio per la prestazione però non manca, soprattutto per una prima frazione di alto profilo.