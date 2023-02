Calcio. Eccellenza, Taggia. Mister Biolzi dopo il pari col Finale: "Prestazione sottotono ma punto importantissimo"

E' soddisfatto più per il risultato che per la prestazione dei suoi ragazzi, il mister del Taggia Andrea Biolzi, che rende il merito anche all'avversario odierno:

"Pareggio giustissimo e meritato dal Finale, che per la squadra vista oggi non merita questa classifica. Noi siamo stati un po' sottotono nella prestazione, soprattutto tra le mura amiche, si è visto che non eravamo al cento per cento".

"Alla nostra prestazione - prosegue il mister taggese - do un 6 scarso, ma quello conquistato è un punto importantissimo che marchiamo e che muove la classifica in maniera importante".

Giallorossi che rimangono a un punto dall'Angelo Baiardo e dalla salvezza diretta.