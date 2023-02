Calcio, Vadese. Il pari col Multedo soddisfa Saltarelli: "Ma quelle due occasioni nel finale..."

Tony Saltarelli non butta il via raccolto dalla Vadese contro il Multedo Levante, soprattutto per il buon momento che i granata di Bazzigalupi stavano attraversando. Gli azzurrogranata sono riusciti infatti a interrompere il filotto di successi dei genovesi, seppur resti un po' di amaro in bocca per le due occasioni non trasformate nel finale di partita.

"Il gol preso in avvio mi ha dato sensazioni contrastanti. A livello di concentrazione avremmo dovuto fare sicuramente meglio, ma al contempo la squadra ha mostrato una forza di reazione importante contro una squadra in grandissima forma.

Sostanzialmente il risultato di pareggio è corretto, anche se la traversa di Romeo e il miracolo di Parodi negli ultimi minuti ci hanno fatto lasciare il Chittolina con un po' di rimpianto.

Il finale di stagione? Continuiamo a pagare il grande numero di infortuni, anche oggi avevamo sostanzialmente due cambi under da poter sfruttare. Andiamo avanti, vedremo poi all'ultima giornata quale sarà la nostra posizione di classifica".