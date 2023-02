Calcio. Cairese, mister Alessi analizza lo stop contro la Lavagnese: "Troppi errori, dobbiamo cambiare passo" (VIDEO)

"Se vogliamo riuscire a fare la rimonta in campionato dobbiamo mettere a posto alcune cose".

Non ci gira intorno mister Diego Alessi dopo lo stop netto subìto dalla sua Cairese sul campo della Lavagnese. Al 'Riboli' la compagine gialloblu esce sconfitta per 3-0, un risultato troppo severo ma che lascia con un pugno di mosche in mano i valbormidesi.

"Sono cinque punti di distacco e nulla ancora è deciso, ma dobbiamo assolutamente cambiare passo", ha sottolineato Alessi

Anche il DS Matteo Giribone analizza lo stop: "Sicuramente è un risultato che non rispecchia in pieno la partita, la Cairese ha avito le stesse palle gol della Lavagnese. La differenza è stata la loro cattiveria nel fare gol, ma bisogna prendere atto di questa sconfitta. Siamo partiti male su tutti gli aspetti".