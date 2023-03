Pallapugno. Ecco il calendario di Serie C. Esordio ad Andora e Vendone per Don Dagnino e Pieve di Teco

Comincerà tra il 22 e 25 aprile la Serie C1 di pallapugno. Il terzo campionato della Fipap sarà composto da 12 formazioni e partirà nella prima fase con il classico girone all’italiana, che terminerà 3 settembre. Successivamente, le prime otto classificate accederanno al tabellone a eliminazione diretta, secondo i consueti accoppiamenti (prima-ottava, seconda-settima, terza-sesta, quarta-quinta).

I quarti di finale e le semifinali si giocheranno al meglio delle tre partite, con eventuale spareggio sul campo della migliore classificata al termine della prima fase. Anche nella finale si andrà ai nove, ma con eventuale spareggio in campo neutro. Sarà promossa alla Serie B del 2024 la squadra vincitrice del campionato, mentre l'ultima classificata della stagione regolare retrocederà in Serie C2.

Coppa Italia: andranno in semifinale le prime quattro classificate al termine del girone di andata della prima fase del campionato, mentre la finale si giocherà nello sferisterio di Ricca di Diano d'Alba, 27 agosto, alle 21.



