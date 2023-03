Calcio. New Bragno superato dal Borzoli, mister Monte tra presente e futuro: "Sconfitta immeritata. Il mio futuro? Qua sto come a casa mia..."

Il New Bragno è uscito sconfitto dalla trasferta sul campo del Borzoli, un risultato subìto in rimonta per 2-1 che lascia poco fuori dalla zona playout nel campionato di Promozione la compagine valbormidese.

Nonostante questa sconfitta il tecnico Fabrizio Monte è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Questa sconfitta non è un passo indietro, il Borzoli è una delle migliori squadre del campionato l'abbiamo controllata bene e siamo passati in vantaggio poi un errore arbitrale sul calcio d'angolo e un paio di nostre ingenuità hanno causato una sconfitta immeritata".

Il tecnico guarda avanti con fiducia: "Ci mancano cinque partite e mezza perché abbiamo ancora da giocare 45' contro la Baia partendo dal risultato di 1-1. Prima però affronteremo la seconda della classe a Bragno e vediamo cosa succederà. Solo dopo queste due partite saremo in grado di dare delle aspettative al nostro finale di campionato che potrebbe essere di leggera sofferenza o di ambizione verso la metà classifica".

Sul futuro Monte è chiaro e lancia un messaggio al club: "A salvezza ottenuta mi incontrerò con la società per parlare di futuro. Io a Bragno sto come a casa mia con persone eccezionali soprattutto a livello umano, vedremo se le mie ambizioni collimeranno con quelle della società e di conseguenza decideremo".