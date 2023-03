Calcio, Albenga. Si chiude l'annata per la Juniores di mister Mambrin: "Finale in crescita, ma con un nuovo ciclo tecnico era prevedibile avere difficoltà iniziali"

"La scorsa leva ha portato a compimento il proprio lavoro ed è stata una bellissima soddisfazione vedere ragazzi come Beluffi, Mariani, De Boni e Scalvini esordire in Prima Squadra. Non dimentichiamoci però nemmeno di Calcagno, Belvedere, Jebbar e Griffini, protagonisti in pianta stabile con le rispettive società".