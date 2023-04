Calcio, Eccellenza. Due gol nei primi 10 minuti, l'Albenga passa all'inglese sul Finale

ALBENGA - FINALE 2-0 (4' Mariani, 8' G. Graziani)

48' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 2-0 IL FINALE

45' saranno tre i minuti di recupero

42' ammonito Balleri per proteste

40' Marangi per Caligaris la partita si sta trascinando al 90' a suon di cambi

38' ci prova centralmente Renda, murato sul più bello

37' Costantini lascia il campo, al suo posto Garibbo

35' occasionissima per Trevisano, Balleri reclama almeno il corner

30' Balleri richiama Genta, Trevisano al suo posto

30' ammonito anche Renda

28' proteste di Balleri per il contrasto tra Scarrone e Basso in piena area, Tanzella lascia correre

26' Scarrone in campo per De Benedetti, continuano i cambi al Riva

25' fendente di Cosantini, alto di un metro sopra la traversa

24' Grandoni lascia il campo per Trofo, che qualità la panchina ingauna

20' nuovo cambio per Buttu, esce Mariani, entra Thomas Graziani

20' break di Dagnino che taglia da sinistra per calciare di destro dal limite, Mitu c'è-

17' Costantini vede Mondino fuori dai pali e tenta il lob da centrocampo, il giovane portiere giallorosso recupera in fretta la posizione

13' primo cambio per Buttu: esce Di Salvatore per Moi

13' contromovimento di Mariani su Scalia, assist per Gabriel Graziani che scalda i guantoni di Mondino

12' punizione per Genta, l'ex Pietra prova a sorprendre Mitu sul palo lungo, palla out di un paio di metri

11' giallo per De Benedetti, intervento in ritardo su Dagnino

9' inverte gli esterni Buttu, Graziani passa a destra, Di Salvatore va a sinistra

8' soluzione simile per Dagnino, eguale anche l'efficacia del tiro

4' Renda scalda il sinistro, conclusione priva di forza e misura

1' duplice cambio Finale, entrano Mondino, Scalia e Renda, escono Illiante, Risso e Brollo.

SECONDO TEMPO

47' duplice fischio, termina il primo tempo al Riva

46' Genta "alza" Gabriel Graziani, pestone che costa il giallo al centrocampista giallorosso

45' saranno due i minuti di recupero

43' ci prova ancora Di Salvatore, risponde presente Illiante

42' contr'ordine di Buttu, l'Albenga torna all'assetto iniziale

39' cambia Buttu, 4-2-3-1 con Costantini alle spalle di Sogno, Mariani passa ala sinistra, Gabriel Graziani va ad affiancare Grandoni

37' doppio tentativo di Brollo, il secondo è il più efficace ma pecca di mira

34' sgroppata di Di Salvatore sulla fascia destra, cross arretrato per il rimorchio di Costantini, destro contenuto che arriva docile tra le braccia di Illiante

32' Gasco carica dai 30 metri, tiro debole che non crea grattacapi a Mitu

30' giallo anche per Di Salvatore

26' il primo giallo è per Chiarlone

24' Costantini apparecchia per Sogno, Illiante si frappone fra la porta e la conclusione del bomber argentino

22' si va subito dall'altra parte con il destro alto di prima intenzione di Sogno

21' ancora Finale, questa volta con Risso, botta alta da posizione interessante

19' il primo tiro del Finale è di Vierci, rimpallato. Il seguente calcio d'angolo non sortisce effetti

17' 4-4-2 per l'Albenga con Di Salvatore e Gabriel Graziani (con licenza di accentrarsi) esterni a centrocampo, 3-5-2 per il Finale

13' Brollo taglia da sinistra calciando di destra, blocca Mitu in allungo

10' Prova il tris Grandoni dalla distanza, blocca Illiante in due tempi

8' IL RADDOPPIO IMMEDIATO DELL'ALBENGA! GABRIEL GRAZIANI CHIUDE SOTTOMISURA, PARTITA GIA' INDIRIZZATA AL RIVA

4' SUBITO ALBENGA IN VANTAGGIO! PALLA GENIALE DI COSTANTINI PER ANSELMOM CROSS A CERCARE DI SALVATORE CHE CALCIA VERSO LA PORTA, IL TAP IN E' DI MARIANI!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Mitu, Barisone, Anselmo, Graziani G., Gargiulo, De Benedetti, Di Salvatore, Grandoni, Sogno, Costantini, Mariani.

A disposizione: Scalvini, Gibilaro, Garibbo, SCarrone, Moi, Trofo, Graziani T., De Sousa, Beluffi.

Allenatore: Buttu

FINALE: Illiante, Arzarello, Caligaris, Basso, Chiarlone, Gasco, Brollo, Dagnino, Risso, Genta, Vierci.

A disposizione: Mondino, Marangi, Costantino, Puddu, Scalia, Nazarenko, Trevisano, Renda.

Allenatore: Balleri

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Doci di Savona e Torrero di Genova