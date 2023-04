Calcio, porte ancora chiuse al "Borel": manca un documento, rinviata l'apertura delle tribune

Doveva essere un pomeriggio di festa, al di là del risultato che sarebbe maturato sul campo, quello pronto ad andare in scena al "Felice Borel" di Finale Ligure, messo in sicurezza per riaprire le porte delle sue tribune (seppur con capienza limitata a un centinaio di spettatori) ai sostenitori giallorossoblu per la semifinale regionale di ritorno della Juniores delle 16.30 contro il Rivasamba.

E invece, sia la squadra di mister Saccone oggi che quella di mister Balleri domani (ore 15) contro l'Angelo Baiardo non potranno contare sul sostegno da vicino dei tifosi.

Nella mattinata odierna la doccia fredda dalla Questura: nella documentazione inviata dagli uffici comunali attestante l'esecuzione dei lavori necessari a dimostrare di aver provveduto al rispetto degli standard di sicurezza qualcosa mancava.

Non una questione sostanziale quindi, solamente formale. Tant'è però che le tribune dell'impianto di via Brunenghi quest'anno sembrano davvero maledette.