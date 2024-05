Calcio. Reset Ceriale: Mambrin nuovo mister, Franco Villa alla direzione sportiva

L'ambiente del Ceriale è sempre stato particolarmente ovattato, ma la rivoluzione tecnica ufficializzata stamane rappresenta nell'ambito locale uno dei fattori più rilevanti degli ultimi mesi.

Il cambio di rotta è radicale, complice anche le dimissioni confermate di numerosi dirigenti: starà quindi al nuovo direttore sportivo, Franco Villa, e a mister Marco Mambrin, reduce dalla stagione con la Juniores del Finale, ricostruire la cornice tecnica biancoblu in vista di un campionato di Promozione che si preannuncia particolarmente competitivo. Un riassetto noto ormai da tempo e ribadito con i crismi societari stamane.

La nota del club:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che, dopo gli incontri avuti in queste settimane per programmare con cura e riserbo il futuro, ha affidato l'incarico di direttore sportivo al sig. Franco Villa. Cerialese doc, dotato di grande esperienza all'interno del panorama calcistico ligure. La società ha dato mandato al nuovo ds di individuare un profilo che sia compatibile con il percorso di crescita del settore giovanile. Torna quindi in biancoblù mister Marco Mambrin a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Reduce da una buona annata a Finale, raggiungendo la finale Juniores Regionale e valorizzando molti giovani, "Mambro" è stato con noi per cinque stagioni da giocatore e per quattro da allenatore. La società augura un forte in bocca al lupo ad entrambi per la stagione sportiva prossima ventura.