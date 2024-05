Sono dichiarazioni davvero pesanti quelle rilasciate dal presidente del Città di Savona, Enrico Santucci, dopo la sconfitta odierna contro l'Argentina Arma.

A tutto il gruppo biancoblu non è andata giù la direzione di gara del signor Verdoia di Genova, per la gestione globale del match e in particolar modo per il penalty richiesto da Doci in pieno recupero.

Il ko contro i rossoneri ponentini allontana le possibilità di Promozione, come conferma lo stesso presidente degli Striscioni.