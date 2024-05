Calciomercato. Non solo l'Rg Ticino per Fabio Fossati, settimana chiave per il futuro del tecnico

Negli ultimi giorni diversi siti specializzati hanno ribattuto sulle loro pagine la possibilità di vedere Fabio Fossati sulla panchina dell'Rg Ticino nel prossimo campionato di Serie D.

Per il tecnico, dopo le esperienze in questa stagione con Albenga e Livorno, non sono mancati i contatti con numerose squadre di alto profilo, compreso il club del presidente Presta.

Altre strade potrebbero aprirsi a strettissimo giro di posta per Fossati, tanto che, già entro il termine di questa settimana, potrebbe arrivare la stretta di mano con la sua futura società.