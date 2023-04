Calcio, Albenga. Poca gente al Riva nel giorno della possibile Serie D. L'amarezza di Marinelli: "Stadio deserto, tutto questo mi fa riflettere"

Ha stupito la cornice di pubblico insolitamente scarna vista ieri pomeriggio all'Annibale Riva di Albenga, proprio nel giorno in cui sarebbe potuta arrivare la matematica certezza della promozione in Serie D.

Un'eventualità non così remota, dato che la Lavagnese ha vinto le resistente del Rapallo solo al 90'.

Un'affluenza scarna che ha deluso il presidente Simone Marinelli e le componenti bianconere

"IERI POTEVA ESSERE UNA GIORNATA STORICA PER L'ALBENGA CALCIO ... fino al 85 esimo minuto siamo stati a un passo dalla serie D, poteva essere il giorno della chiusura dei conti.Vedere un Riva così deserto, in una giornata che poteva essere decisiva e storica, mi ha fatto personalmente molto male come ha fatto male a tutta la dirigenza e a tutto lo staff tecnico.I nostri collaboratori hanno addirittura bloccato gente che apriva le porte ad amici e parenti per farli entrare senza pagare 5 euro simbolici che come sapete andranno in beneficenza contro la violenza sulle donne.Tutto questo mi fa riflettere, ci fa riflettere.Ringraziamo di contro i tifosi presenti che non hanno mai smesso di incitare questi ragazzi che stanno per finire un percorso indimenticabile, pieno di emozioni.Per chi tifa Albenga ci vediamo ad Arenzano per tutti gli altri ci vediamo sui libri di storia.

Il Presidente

Simone Marinelli".