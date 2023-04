Inizia la marcia di avvicinamento al 34° Meeting AtleticaEuropa, si parte da Eurospring

E con Pasqua arrivano anche a Celle Ligure e Varazze i gruppi sportivi stranieri di atletica leggera che fanno base nelle strutture alberghiere del comprensorio ed utilizzano gli impianti sportivi locali (in primis il centro Olmo/Ferro, ma anche il campo di atletica in località Parasio e l’impianto di Albisola Superiore) per gli allenamenti dei tradizionali “campi d’allenamento”.

Complessivamente oltre 300 atleti, complessivamente oltre 2.000 presenze turistiche, risultato di molti anni di attenzione e di “buone pratiche di accoglienza” portate avanti sia dai Comuni di Celle Ligure e Varazze che dai club sportivi Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno.





Tra i 10 Club presenti (provenienti da Svizzera e Francia, con “guest star” la campionessa danese Stina Troest) il Team più numeroso, con oltre 60 effettivi è la formazione della Svizzera romanda CA Belfaux, che fa base a Celle dal lontano 1996 ed è gemellato con il Centro Atletica Celle Ligure. Come ogni anno è andato quindi in scena l’evento promozionale “Eurospring”, cui hanno preso parte complessivamente 70 atleti/e a rappresentare il CABelfaux e i Team locali.



Atleti in formazioni miste, sfida sulla staffetta 4x 200 e… Ecco le prime tre formazioni all’arrivo!

Vincitori: due varazzini (Nicolò Saettone e Andrea Biale), la cellese Maria Sole Pittella e il portacolori di Belfaux Valentin Egger.

Al secondo posto il Team composto da Ether Dietrich e Chloè Nouffer (Belfaux), Greta Ottonello e Eugenio Pittella.

Terza piazza per Aurora Ortlieb ed Emma Audrey (Belfaux), Chiara Delfino (Varazze) e Matteo Angelini (Arcobaleno).





Prossimo appuntamento con gli eventi di avvicinamento alla 34° edizione del MEETING ARCOBALENO ATLETICAEUROPA (che si svolgerà il prossimo 19 Luglio), il tradizionale momento riservato alle scuole: Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere, in programma martedì 6 Giugno.

Già pre-iscritti una decina di Istituti scolastici, si prevede record di partecipazione con oltre 500 atleti/studenti in gara!!!