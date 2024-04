Luceto Classic: Lorenzo Parodi cerca il pokerissimo

Grande attesa ad Albisola Superiore (SV) dove ormai da un quinquennio il 1° Maggio è abbinato alla Luceto Classic, la prova di trail su 20 e 11 km che attira nel piccolo centro ligure un numero sempre maggiore di appassionati non solo dalla regione. Anche per questa edizione, la quinta, sono attesi numeri di partecipazione importanti e intanto dall’elenco iscritti emergono già nomi di una certa importanza.

Ha già dato la sua adesione Lorenzo Parodi, che dal 2020 non perde occasione per partecipare e vincere, detenendo in particolare lo scettro della 11 km da tre anni. Ci sarà anche l’altro campione uscente, Fabio Cavallo vincitore lo scorso anno sui 20 km mentre fra le donne tornerà su sentieri che le sono stati amici Marcella Ferraro, vincitrice della Summer Edition nel 2020, disputata in altra data per il lockdown.

Ricordiamo che anche quest’anno le gare saranno due: la 20 km per un dislivello metro di 1.200 metri e la 11 km per 400 metri, aperta anche ai non competitivi. Da quest’anno è disponibile anche un terzo tracciato, di 3 km per 110 metri, riservato ai più piccoli, la Luceto Mini sarà aperta anche ai genitori, per un momento che si preannuncia davvero speciale.

Appuntamento in Via Lino Saettone, da dove verrà dato il via alle 9:30 per la gara lunga e alle 9:45 per la Luceto Mini, alle 10:00 infine per il percorso medio. Iscrizioni ancora aperte: il costo è di 25 euro per il lungo e 17 per il medio fino al 29 aprile, si potrà procedere all’adesione anche martedì e mercoledì direttamente sul posto al prezzo rispettivamente di 30 e 20 euro. Il ritiro del pettorale potrà essere effettuato presso i locali della società di Luceto, in via Lino Saettone, martedì 30 aprile dalle 16:30 alle 18:30 e mercoledì 1 maggio dalle 7:45 alle 9:00.