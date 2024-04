Grande festa a Villa Gentile con il “Il più veloce della città”. 300 studenti in pista con Usr Liguria e Stelle nello Sport

Mattinata di sport, divertimento. A Villa Gentile è andata in scena la 39° edizione de “Il più veloce della città”, storico format dell’Endas rilanciato da Ufficio Scolastico Regionale e Stelle nello Sport, con il supporto della stessa Endas, di Sport e Salute e Fidal Liguria.

Ben 300 studenti delle classi 3-4-5 della Scuola Primaria e delle classi 1° della secondaria di 1° grado sono scesi in pista per misurarsi sulle distanze dei 50 e 60 metri, potendo anche provare lancio del vortex e salto in lungo. A coordinare le attività gli studenti di Scienze Motorie dell’Università di Genova mentre i gruppi di alunni sono stati affidati ai tutor del Liceo Pertini che hanno coordinato le attività della mattinata. Queste le scuole presenti: IC Oregina, IC Pegli, IC Staglieno, IC Marassi, IC Pontedecimo, IC Foce, Istituto Santa Maria ad Nives, IC Rivarolo, IC Campomorone Ceranesi, IC Sestri Est, IC San Teodoro.

Stelle nello Sport ha consegnato a ogni studente un gadget “Energie per lo Sport” fornito da Iren Luce Gas e servizi e offerto a tutti una sana merenda grazie alla collaborazione di SGM Mercato ortofrutticolo di Genova e Panarello. In occasione della cerimonia di premiazione, ai 300 studenti iscritti è stata consegnata una medaglia di partecipazione mentre sul podio sono ovviamente saliti i “più veloci” delle classi 3a, 4a, 5a elementare e 1a media. L’Oscar di Stelle nello Sport è andato all’Istituto Comprensivo Foce che ha totalizzato i migliori risultati con i suoi studenti. IC Rivarolo e IC Campomorone Ceranesi si sono invece aggiudicati due voucher GenovaRent del valore di 100 euro avendo partecipato con il maggior numero di studenti.

Una bella festa per tutti, insomma, in attesa della grande Festa dello Sport. Tra un mese ci sarà l’appuntamento con l’Olimpiade delle Scuole in programma al Porto Antico di Genova con un innovativo format che vedrà studentesse e studenti della Primaria e della Secondaria di primo grado divertirsi e scoprire nuove discipline sportive lungo percorsi sportivi creati dallo staff di Stelle nello Sport grazie alla collaborazione degli istruttori delle oltre 50 aree di gioco e sport. Un evento promosso con il patrocinio di USR Liguria, Coni, Sport e Salute e con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e le partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.