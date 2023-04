Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup accende i motori: aperte le iscrizioni per la 6° edizione

Pronti, partenza, via! Eh no, non è una gara ma l’apertura ufficiale delle iscrizioni per la 6° Savona Cup! Il torneo di calcio a 7 di riferimento del capoluogo provinciale, che si affida come ogni anno all’occhio vigile della Libertas e al suo Presidente regionale Roberto Pizzorno, è di fatto già partito.

Come ogni anno sono le novità a farla da padrone, perché da questa edizione saranno tre i campi da gioco della manifestazione: il “Rondoni” di Via delle Trincee, il “Maracanà Beach” di Via Nizza e il “Pomina” di Luceto!

Un’importante collaborazione con i gestori dei campi che permetterà all’organizzazione di alzare il numero delle squadre partecipanti, fissando nel numero massimo di 24. Verranno disputati tre gironi all’italiana da otto squadre ciascuno per campo, poi si passerà alla fase ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

Anche in questa edizione tantissimi premi di squadra e individuali, la data di inizio inderogabile è fissata per lunedì 5 giugno 2023, mentre la finalissima si giocherà sabato 15 luglio.

Per info è possibile contattare Giacomo (347 2537005) e Gabriele (328 5483017), affrettatevi, perché i posti sono limitati!