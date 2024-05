Attenzione, concentrazione e qualità quando vi era l'occasione per ripartire: erano questi i tre requisiti base per il Legino per riuscire a impensierire il Finale nell'ultimo atto del campionato regionale Juniores.

Nessuno di questi elementi è mancato ai verdeblu, capaci di ottenere il trofeo regionale al termine della tiratissima finale del Picasso.

Tutti fattori ribaditi sia da Luca Sciutto che da Gabriel Cancellara, oltre a una ferrea unità d'intenti, nell'immediato post partita.