Calcio, cala il sipario sulla Promozione: il Bragno insegue l'ultimo punto salvezza, la Praese si gioca contro la Carcarese l'accesso diretto alla finale playoff

Triangolino rosso dell'ultimo chilometro per il campionato di Promozione, pronto a mandare in scena nel pomeriggio le gare che andranno a delineare la classifica definitiva della stagione '22-'23.

Giochi ancora aperti per ciò che riguarda playoff, playout e salvezza diretta: occhi puntati sul “Ponzo” di Bragno, dove alla squadra di Monte basterà non perdere nello scontro diretto con la Campese per festeggiare il mantenimento della categoria, costringendo i genovesi allo spareggio contro l'Ospedaletti.

Salendo verso i piani alti, la Praese insegue l'accesso diretto alla finale playoff nel match casalingo contro la Carcarese, all'ultima gara della stagione prima del grande appuntamento del 7 maggio, quando i biancorossi affronteranno al “Gambino” di Arenzano il Golfo Paradiso nell'ultimo atto della Coppa Italia di categoria. Ai genovesi basterà anche in questo caso un pareggio per tagliare fuori dalla semifinale Borzoli e Sampierdarese, rispettivamente impegnate contro Ceriale e Pietra Ligure.

Passerella finale per tutte le altre squadre del girone, a partire dalle 15.00 aggiornamenti in tempo reale in home page sul nostro quotidiano.

Il programma.