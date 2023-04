Calcio. Prima Categoria, che domenica tra playoff, playout e titolo regionale! Il quadro completo delle gare odierne

E' una giornata a dir poco incandescente per le sorti dei gironi A e B di Prima Categoria, con gli spareggi di fine stagione pronti ad entrare definitivamente nel vivo dopo le gare già andate in scena domenica scorsa.

GIRONE A – PLAYOFF

Con il Pontelungo salito in Promozione dopo lo spareggio contro il Camporosso, i rossoblu di Luci tornano subito in campo, tra le mura amiche, nella finale playoff che li vedrà opposti alla San Francesco Loano, con due risultati su tre a favore degli imperiesi al termine dei supplementari. Fischio d'inizio a partire dalle 15.00.

GIRONE A – PLAYOUT

Ha già più di un piede in Seconda Categoria il Mallare che, nonostante il miglior piazzamento in campionato rispetto all'Oneglia, sarà costretto a rimontare ben cinque gol di svantaggio dopo la manita subita sette giorni fa a Pontedassio. Anche in questo caso il via è fissato per le ore 15.00.

GIRONE B – PLAYOFF

Non vuole smettere di stupire la Spotornese di mister Dorigo, ormai abituata da un paio d'anni a ritagliarsi un ruolo di primo piano negli spareggi di fine stagione. Archiviata la pratica Multedo, per i biancazzurri si alza ancora il tasso di difficoltà: alle 17.30, nella cornice del “Baciccia-Ferrando”, Filippi e compagni dovranno necessariamente superare entro i supplementari il Pra di Odescalchi, che punta dritto alla fase regionale dopo il lungo testa a testa con il Quiliano&Valleggia.

GIRONE B – PLAYOUT

Partirà da Cogoleto (ore 15.00) la rincorsa salvezza della Priamar, che aveva accarezzato da vicino il traguardo senza dover passare dalla lotteria dei playout: Pusceddu, che potrà sfruttare il fattore “Levratto” nel match di ritorno, punta subito a un risultato positivo contro la squadra di Iozzi, nonostante l'assenza di un giocatore importante come capitan Dal Piaz. Ai savonesi basteranno nel complesso due pareggi per evitare la retrocessione.

TITOLO REGIONALE

Entrano in gioco Quiliano&Valleggia e Pontelungo, pronte a sfidarsi nel match d'andata del gironcino A composto da sole due squadre; a levante, nel gruppo B, è già andata in scena la prima partita del triangolare tra San Cipriano e Psm Rapallo (0-2), mentre nel pomeriggio toccherà all'Intercomunale Beverino affontare proprio il San Cipriano (ore 16.00). Al “Picasso” si gioca alle 15.00, ampia copertura sul nostro sito con aggiornamenti in tempo reale.