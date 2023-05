Festa grande per il Quiliano&Valleggia in Comune: l'amministrazione celebra i vincitori della Prima Categoria (FOTO)

Il Quiliano&Valleggia conquista il campionato di Prima Categoria volando in Promozione e il comune ha organizzato una grande festa per ringraziarli in Comune.

Ieri sera nella sala consiliare comunale la squadra e tutta la società sono stati celebrati dall'amministrazione alla presenza di un folto pubblico composto da cittadini, ex giocatori e dirigenti storici quilianesi e i tifosi.

Durante la serata hanno preso la parola l'assessore al turismo Tiziana Bruzzone, il presidente della Lnd Liguria Giulio Ivaldi, il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli e il presidente della società Giorgio Landucci. Successivamente spazio al sindaco Nicola Isetta e al mister Enrico "Chicco" Ferraro.

Ai calciatori e agli ultrax è stata regalata una sciarpa celebrativa.