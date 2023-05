Calciomercato. Primo botto per il Borgio Verezzi, in attacco arriva Eduard Molina

Che il fuoco del mercato covasse sotto la cenere in casa Borgio Verezzi era risaputo.

Tra conferme in arrivo e volti nuovi per la costruzione di una squadra competitiva, erano attese in queste ore le prime ufficialità dal fortino rossoblu.

Il primo nome annunciato dal sodalizio borgese è Eduard Molina:

"Dopo le conferme, il Borgio Verezzi piazza il primo acquisto in entrata, si tratta del classe 2001 Eduard Molina, ex Allievi Nazionali del Savona poi Cuneo e per finire una stagione da titolare in Eccellenza, con il Finale di mister Buttu. Eduard è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli d'attacco, ben strutturato fisicamente e con un bel tiro".